Usa: elezioni 2024, DeSantis e Haley divisi sul sostegno all’Ucraina

- L’ex ambasciatrice Nikki Haley e il governatore della Florida, Ron DeSantis, entrambi candidati alla nomination del Partito repubblicano in vista delle presidenziali di novembre, sono divisi sul sostegno all’Ucraina. Durante il dibattito elettorale in corso sull’emittente “Cnn”, DeSantis ha affermato che sostenere Kiev “non rappresenta una priorità” per gli Stati Uniti. Il governatore ha riconosciuto la necessità di “trovare un modo per risolvere la situazione”, accusando però la sua avversaria di volere “un impegno a tempo indeterminato” da parte di Washington. DeSantis ha aggiunto che il Paese dovrebbe concentrarsi su temi come la sicurezza dei confini e la competizione con la Cina. L’ex rappresentante permanente degli Usa alla Nato, d’altro canto, ha ribadito che a suo parere sostenere Kiev è “una priorità vitale” per Washington, e che è “essenziale porre fine all’aggressione russa”. (Was)