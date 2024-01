Animali: Salvini, oggi vittoria di giustizia in commissione Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino a sette anni di carcere e ritiro della patente per chi abbandona il proprio animale per strada provocando un incidente. Una vittoria di giustizia, buonsenso ed equità della Lega - oggi in commissione alla Camera durante le discussioni per il nuovo Codice della strada - nei confronti di quegli esseri che tradiscono un amico a quattro zampe". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)