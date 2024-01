Scuola: Ciaccheri (Sce), a Roma dimensionamento istituti penalizza periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dimensionamento scolastico è stato il tema al centro del Consiglio del Municipio Roma V di oggi. E secondo il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, di Sinistra civica ecologista "la proposta di dimensionamento scolastico discussa oggi nel consiglio del V Municipio all'interno del quartiere Quarticciolo, che rappresenta una delle periferie stigmatizzate all'interno della nostra città e in cui viene proposto di chiudere l'istituto comprensivo di via Pietro Romualdo Pirotta e accorparlo ad altre scuole, rappresenta una perdita di centralità della scuola di quartiere che peggiorerà la situazione di una periferia della nostra città", spiega in una nota Ciaccheri. "Ringrazio Maurizio Mattana, consigliere di Sinistra civica ecologista del Municipio V per aver guidato la discussione e l'atto che boccia la proposta di dimensionamento regionale e il presidente Caliste per la battaglia che il Municipio sta intraprendendo. Bene la posizione di Roma Capitale - aggiunge - che attraverso le parole dell'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, ha detto di essere pronta a valutare azioni a supporto delle scuole e farsi portatrice di dialogo con la Regione per un ripensamento".(Com)