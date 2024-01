Piano Mattei: Lollobrigida, offrire tecnologie e formazione anche in campo agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi poniamo le fondamenta per delineare la strategia politica che l'Italia vuole portare avanti nel Continente africano e far sì che la nostra nazione torni ad essere protagonista nel Mediterraneo". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in merito all'approvazione alla Camera del decreto legge sul Piano Mattei. "Il governo Meloni ha delineato un nuovo modello per rapportarsi con gli Stati africani e mettere a disposizione tecnologie e conoscenze anche in campo agricolo - continua l'esponente dell'esecutivo -. Il nostro obiettivo è offrire innovazioni tecnologiche, formazione e ricerca per garantire sicurezza alimentare, sviluppo nei mercati e prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari. Un percorso ambizioso, un'occasione di sviluppo equo per porre fine alle logiche predatorie che hanno caratterizzato la storia di quei territori negli ultimi secoli". (Rin)