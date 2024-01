Migranti: Metsola, accordo su Patto è luce dopo anni di buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo fa vedere la luce dopo anni di buio. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso di Generazione Europa, il programma di "Sky Tg24" in diretta da Bruxelles. "Finalmente si vede la luce dopo anni di buio in cui non si riusciva a trovare un accordo fra gli Stati membri", ha detto. "Sono molto fiera del fatto che abbiamo trovato un accordo. Non era facile, anzi, era difficilissimo, ma almeno l'abbiamo trovato. Non è perfetto, ma trova il bilancio tra la possibilità di avere la solidarietà di cui abbiamo bisogno, di riconoscere il fatto che ci sono persone che hanno bisogno di protezione, di avere delle politiche di rimpatrio efficaci e di evitare che il Mediterraneo rimanga il più grande cimitero del Mondo, come ha detto Papa Francesco anni fa", ha concluso. (Beb)