Pnrr: Gentiloni, è antidoto contro rischio di crescita bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è importante per l'Europa, una grande opportunità contro il rischio di una crescita bassa per i prossimi anni. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo nel corso di Generazione Europa, il programma di "Sky Tg24" in diretta da Bruxelles. "Abbiamo un rischio davanti a noi, quello della crescita bassa. Questo rischio è particolarmente forte in Europa", ha detto. "Abbiamo un antidoto, perché non possiamo spendere a debito per i prossimi venti anni, ed è la straordinaria decisioni presa tre anni fa, il Pnrr", ha aggiunto. "Per Paesi che hanno margini di spesa così limitati, disporre di quelle risorse è una cosa straordinaria. Quello che non mi convince è la tendenza che ogni tanto noi italiani abbiamo, cioè di considerare il Pnrr come un adempimento burocratico per ottenere il bonifico da Bruxelles", ha proseguito Gentiloni. "Il Pnrr è una straordinaria occasione. Significa anche investimenti e riforme che sono attese da anni. Per questo dico di vederlo come questa grande opportunità e non solo come obiettivi che dobbiamo raggiungere per ottenere i finanziamenti previsti", ha concluso. (Beb)