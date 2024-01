Mes: Gentiloni, altri 19 Paesi non saranno felici del no dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 19 Paesi europei che hanno ratificato il Mes non saranno contenti del no dell'Italia. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo nel corso di Generazione Europa, il programma di "Sky Tg24" in diretta da Bruxelles. "Noi facciamo parte di un club, 20 Paesi che danno vita a questo meccanismo", il Mes, ha detto Gentiloni. Un meccanismo "che c'è ancora e non è stato cancellato", ha poi aggiunto. "Dentro questo club, si era deciso, incluso il governo italiano, di fare una modifica allo statuto del Mes per fargli fare una cosa in più. Gli altri 19 Paesi non saranno contenti del no dell'Italia", ha poi proseguito. "Il Parlamento è sovrano e ha deciso di no. Spero che si possa trovare un modo per risolvere la questione nei prossimi mesi", ha concluso il commissario europeo. (Beb)