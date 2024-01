Agroalimentare: M5s, Fd'I sacrifica legalità per stabilità maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È estremamente grave la decisione della maggioranza di affossare la proposta di legge del Movimento cinque stelle a prima firma di Cafiero De Raho che si proponeva di combattere gli illeciti agroalimentari. Avevamo creduto che Fratelli d'Italia avrebbe appoggiato il nostro testo, perché lo aveva condiviso, ne aveva presentato uno simile e c'era stato anche un tentativo di arrivare a una proposta comune". Lo scrivono, in una nota, i parlamentari del M5s in commissione Agricoltura Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi e Sergio Costa. "Oggi, invece, il partito della premier Meloni si inchina all'assurda linea di Forza Italia e con un emendamento soppressivo del primo articolo la maggioranza svuota completamente la norma - aggiungono gli esponenti pentastellati -. Si tratta dell'ennesimo caso di delegittimazione del Parlamento, che il centrodestra calpesta nuovamente per lasciare carta bianca al governo. Ma, cosa ancor più grave, si sacrifica la legalità sull'altare della stabilità della maggioranza".(Com)