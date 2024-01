Libano: Hezbollah ai residenti del sud, “non collaborate con Israele”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese Hezbollah ha diffuso un avviso ai cittadini del Libano meridionale, invitandoli a "astenersi dalla collaborazione" e dal fornire informazioni al "nemico israeliano". Il comunicato, emesso oggi dal "Partito di Dio", denuncia l'impiego da parte di Israele di "false identità" al fine di raccogliere informazioni sui combattenti della resistenza. Gli agenti israeliani sono accusati di assumere falsamente ruoli militari, agenti della sicurezza libanesi e persino membri di organizzazioni umanitarie. Il comunicato afferma che sotto il pretesto di fornire aiuto, "il nemico sfrutta tali informazioni per verificare la presenza di combattenti della resistenza nelle case, identificando così possibili obiettivi". Si sottolinea l'importanza di una rapida interruzione di qualsiasi forma di collaborazione da parte della popolazione, in particolare dei residenti nei villaggi situati lungo il confine. Si invita a non partecipare a indagini sull'ambiente circostante o sui movimenti delle persone e a interrompere tempestivamente qualsiasi tentativo di contatto in questo senso. (Res)