Brasile: governo annuncia nazionalizzazione della produzione di biocombustibili

- Il governo del Brasile ha presentato oggi un nuovo progetto che introduce regolamentazioni innovative per la produzione di biocombustibili, con l'obiettivo di promuovere la nazionalizzazione del settore. La notizia è stata divulgata dai ministeri delle Miniere e dello Sviluppo agricolo. In base a questo progetto, è stabilito che la metà degli approvvigionamenti di prodotti destinati alla produzione di biodiesel da parte dell'industria deve provenire dall'agricoltura familiare. Tale iniziativa mira a sfruttare le potenzialità dell'agricoltura locale per "incrementare il reddito e migliorare la qualità della vita degli agricoltori nelle regioni vulnerabili", secondo quanto dichiarato dal ministero delle Miniere. Il Ministro Alexandre Silveira ha inoltre annunciato che il progetto prevede un nuovo calendario di miscelazione, il quale è stato formalizzato il 19 dicembre. In base a questo calendario, a partire da marzo 2024, l'aggiunta di biodiesel al diesel aumenterà dal 12 al 14 percento, con un ulteriore incremento di un punto percentuale nel 2025, raggiungendo così il 15 percento. Silveira ha sottolineato che l'obiettivo principale di questa iniziativa è "espandere la miscela di biodiesel per decarbonizzare il settore dei trasporti e della mobilità in Brasile, rappresentando un passo significativo verso la transizione energetica. I biocarburanti rappresentano una preziosa fonte di energia naturale e incarnano una vera vocazione del Brasile". (Brb)