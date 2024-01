Usa: Camera, da commissione Giustizia via libera ad accuse di oltraggio contro Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a favore delle accuse di oltraggio al Congresso nei confronti di Hunter Biden, dopo che il figlio di Joe Biden non ha acconsentito a partecipare ad una audizione a porte chiuse nel quadro delle indagini parlamentari in merito al possibile avvio di una procedura di impeachment nei confronti del presidente. Il provvedimento è stato approvato in commissione con 23 voti favorevoli e 14 contrari. La proposta passerà ora all’aula della Camera, dove i repubblicani hanno la maggioranza. Il figlio di Biden è accusato di non avere dato riscontro ad un mandato di comparizione in cui gli si chiedeva di presentarsi per una deposizione a porte chiuse. (Was)