Usa: da Sec via libera alla quotazione dei primi Etf in bitcoin

- La commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) ha autorizzato la quotazione dei fondi scambiati in Borsa (Etf) in bitcoin, dopo che le autorità di vigilanza sui mercati finanziari Usa hanno rinviato per anni una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il mercato delle criptovalute, aprendo le porte anche ad eventuali investimenti istituzionali. Il presidente della commissione, Gary Gensler, ha ribadito nel comunicato che le autorità di vigilanza rimangono scettiche in merito ai bitcoin e alle criptovalute in generale, che rappresentano “un asset volatile e speculativo, spesso utilizzato anche per attività illecite come attacchi ransomware, riciclaggio di denaro e finanziamento delle organizzazioni terroristiche”. La commissione continua a “non approvare e a non sostenere i bitcoin: gli investitori dovrebbero continuare ad adottare un approccio cauto nei confronti di questi strumenti”. Il provvedimento ha approvato un totale di 11 fondi Etf da quotare in Borsa: BlackRock’s iShares Bitcoin Trust; Grayscale Bitcoin Trust; Bitwise Bitcoin Etf; Hashdex Bitcoin Etf; Valkyrie Bitcoin Fund; Ark 21Shares Bitcoin Etf; Invesco Galaxy Bitcoin Etf; VanEck Bitcoin Trust; WisdomTree Bitcoin Fund; Fidelity’s Wise Origin Bitcoin Fund e Franklin Bitcoin Etf. La notizia è arrivata un giorno dopo che un hacker si è introdotto nel profilo della commissione sulla piattaforma X, pubblicando un messaggio falso in cui annunciava l’approvazione dei fondi. Una dichiarazione che è stata smentita poco dopo dallo stesso Gensler. (Was)