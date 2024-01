Usa-Cina: "Ft", Biden invierà delegazione di funzionari a Taiwan dopo elezioni di sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden invierà una delegazione di ex alti funzionari a Taipei dopo le elezioni taiwanesi previste per sabato. È quanto dichiarato da alcune fonti del quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui la Casa Bianca ha incaricato James Steinberg, ex vice segretario di Stato democratico, e Stephen Hadley, ex consigliere repubblicano per la Sicurezza nazionale, di guidare la delegazione bipartisan. In precedenza, Biden aveva inviato due delegazioni a Taipei per rassicurare Taiwan sul sostegno degli Stati Uniti di fronte alla pressione di Pechino. Tuttavia, secondo il quotidiano, inviare una delegazione subito dopo un'elezione presidenziale è una decisione insolita che potrebbe complicare gli sforzi recenti di alleviare le tensioni tra Washington e Pechino. A dirlo un ex funzionario statunitense, secondo il quale la decisione di Biden di inviare la delegazione a Taipei così presto dopo le elezioni è una mossa rischiosa che potrebbe ritorcerglisi contro. "L'obiettivo principale degli Stati Uniti in questo momento delicato dovrebbe essere quello di incoraggiare la moderazione sia da parte di Pechino che di Taipei", ha detto la fonte, aggiungendo: "L'invio di una delegazione di così alto livello sembra un abbraccio a Taipei, dando a Pechino il pretesto per reagire in modo eccessivo. Abbiamo bisogno di azioni più sottili per essere efficaci". (Was)