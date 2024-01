Lavoro: Calderone, entro 26 gennaio pagheremo assegno inclusione per 450 mila famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono 737.000 i nuclei familiari quelli che abbiamo mappato” per l'assegno di inclusione e al 10 gennaio “abbiamo già 476.000 domande che saranno processate con tempi brevissimi. Quelli che prenderanno i soldi entro gennaio saranno comunque 450 mila nuclei familiari. Entro il 26 gennaio manderemo in pagamento queste domande ed entro il 15 febbraio pagheremo quelle che arriveranno entro il 31 gennaio”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso della registrazione di “cinque minuti”, che andrà in onda domani sera su Rai1. (Rin)