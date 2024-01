Usa: New York, treno della metropolitana deraglia per la seconda volta in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un treno della metropolitana di New York ha deragliato nella zona di Brooklyn. Il secondo incidente analogo in meno di una settimana è stato annunciato dalle forze dell’ordine, le quali hanno precisato che al momento non sono stati registrati feriti e che sono in corso le indagini per risalire alla causa dell’incidente, avvenuto intorno alle 12:30 locali (le 18:30 in Italia) tra le stazioni West Eighth Street e Neptune Avenue. Il servizio della metropolitana è stato temporaneamente sospeso durante l’evacuazione dei passeggeri che si trovavano a bordo del treno al momento dell’incidente. (Was)