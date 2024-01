Usa: Alaska Airlines sospende tutti i voli della flotta di Boeing 737 Max 9 fino a sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense Alaska Airlines ha sospeso fino a sabato tutti i voli della sua flotta di velivoli Boeing 737 Max 9, in attesa della conclusione delle ispezioni disposte dalle agenzie federali dopo che il portellone di un aereo si è staccato in aria durante il volo, la settimana scorsa. In una nota, la società ha precisato che la sospensione interesserà tra i 110 e i 150 voli al giorno. “Ci auguriamo che il provvedimento possa dare un po’ più di certezza ai nostri clienti: stiamo lavorando per venire incontro alle loro esigenze”, si legge nel comunicato. L’incidente avvenuto venerdì scorso ha costretto l’aereo della compagnia ad effettuare un atterraggio di emergenza a Portland, in Oregon, dopo che uno dei portelloni si è staccato in volo. (Was)