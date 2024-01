Agroalimentare: Giuliano (M5s), governo e maggioranza girano spalle a settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre noi del Movimento cinque stelle vogliamo veramente tutelare i nostri prodotti alimentari e il made in Italy, governo e maggioranza hanno solo cambiato il nome del ministero ma quando poi c'è da agire concretamente si girano dall'altra parte". Lo ha detto, in Aula alla Camera, la deputata del M5s, Carla Giuliano, componente della commissione Ecomafie. "La nostra proposta che la maggioranza oggi sopprime - ha aggiunto la parlamentare - muove dalla necessità di garantire una più ampia ed efficace tutela al mercato agroalimentare. Perché tutelare questo settore significa garantire beni giuridici fondamentali e costituzionalmente protetti quali la salute dei cittadini ma anche la buona fede del consumatore, la lealtà commerciale e la tutela di un settore essenziale e strategico dell'economia nazionale, sempre più nelle mire delle organizzazioni criminali. Secondo l'ultimo rapporto ecomafie, nel settore alimentare sono più di 41.000 i reati e gli illeciti amministrativi accertati. E perché il sistema agroalimentare fa così gola alle mafie? Perché vale il 15 per cento del Prodotto interno lordo italiano, per un valore economico complessivo di oltre 522 miliardi di euro. Con questo provvedimento - ha proseguito Giuliano - volevamo da un lato aumentare la tutela degli alimenti al fine di rafforzare la salvaguardia del consumatore finale e dall'altro valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare, perché da questo passa l'identità delle nostre comunità dei nostri borghi e dei tanti piccoli produttori che lavorano ogni giorno onestamente per portare sulle nostre tavole le eccellenze del nostro Paese".(Rin)