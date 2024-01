Gaza: Israele, 2 giornalisti uccisi domenica erano membri di organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamza Dahdouh, figlio del direttore degli uffici dell’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera” a Gaza, Wael Dahdouh, ucciso domenica 7 gennaio in un attacco aereo israeliano a ovest di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, era un agente delle Brigate al Quds, l'ala militare della Jihad islamica palestinese. Lo affermano le Forze di difesa di Israele (Idf), pubblicando un documento in cui Hamza Dahdouh comparirebbe in un elenco di “agenti dell’unità di ingegneria elettronica dell’organizzazione terroristica”. Dahdouh è stato ucciso insieme a Mustafa Thuria, collaboratore freelance che lavorava per l’agenzia di stampa “Afp”, quest’ultimo accusato dalle Idf di essere un membro di Hamas e di prestare servizio come vice comandante del Battaglione al Qadisiyyah. Le Forze di difesa israeliane affermano che i due avrebbero “azionato droni ponendo una imminente minaccia per i soldati”, dopodiché "un caccia dell’Aeronautica Militare ha attaccato i terroristi responsabili dell’operazione".(Res)