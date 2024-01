Difesa: Usa approvano nuova vendita militare all'Egitto del valore di 329 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha autorizzato due potenziali vendite di attrezzature militari all'Egitto, per un totale di 329 milioni di dollari. Secondo quanto annunciato oggi dall'Agenzia per la cooperazione e la sicurezza della difesa (Dsca), un'agenzia governativa statunitense dipendente dal Pentagono, la prima vendita riguarda “telai per veicoli tattici leggeri e per la costruzione di flotte, inclusi gli equipaggiamenti correlati, per un valore stimato di 200 milioni di dollari”. La seconda veduta è relativa a “kit di pattugliatori da 28 metri e relativi equipaggiamenti, per un importo di 129 milioni di dollari”. (Res)