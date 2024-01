Usa: Biden sente presidente Camera, focus su sicurezza dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sentito al telefono il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, per fare il punto sulle discussioni in corso al Congresso in merito alle misure da adottare per rafforzare la sicurezza al confine con il Messico, alla luce della crisi legata ai flussi migratori illegali. Uno dei portavoce di Johnson, Raj Shah, ha affermato in una nota che il presidente della Camera ha chiesto a Biden di fare ricorso ai suoi poteri esecutivi per mettere in sicurezza il confine meridionale. Johnson ha anche ribadito le richieste avanzate in una lettera inviata alla Casa Bianca il mese scorso: porre fine al rilascio dei migranti da parte delle autorità di frontiera prima che venga fissata una data per iniziare il processo; vietare l’ingresso oppure prendere in custodia le persone che si presentano al confine senza documenti; e avviare una interlocuzione con Paesi come il Canada per coordinare le politiche di accoglienza. Un funzionario della Casa Bianca ha riferito all’emittente “Nbc News” che l’amministrazione Biden non ha ancora escluso un colloquio in presenza tra il presidente e Johnson, anche se non è stata ancora fissata una data. La telefonata è stata organizzata a poco di una settimana da un possibile blocco delle attività amministrative, che potrebbe verificarsi se il Congresso non riuscirà a trovare un accordo sulla sicurezza dei confini chiesto a gran voce dai repubblicani. (Was)