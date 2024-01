© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani segue "con preoccupazione gli sviluppi dei gravi atti di violenza avvenuti negli ultimi giorni in Ecuador per mano di organizzazioni criminali". In un post pubblicato su X, Tajani esprime "la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e il mio pieno sostegno al popolo e alle istituzioni democratiche ecuadoriane". (Res)