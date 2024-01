Patto stabilità: Gentiloni, buon compromesso, Italia ha fatto bene a sottoscriverlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Patto di stabilità "non è il patto dei miei sogni, ma in politica si vive di compromessi". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo nel corso di Generazione Europa, il programma di "Sky Tg24" in diretta da Bruxelles. "Io penso che alla fine sia un compromesso accettabile, senz'altro un passo in avanti rispetto alle regole che avevamo in precedenza", ha aggiunto. "Rispetto alle vecchie regole, c'è molto più equilibrio tra la componente stabilità e crescita. L'Italia ha fatto bene a sottoscriverlo", ha concluso Gentiloni. (Beb)