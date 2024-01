Egitto: missione Banca mondiale inizia i lavori per l'attuazione del programma Ipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori della missione della Banca mondiale al Cairo per dare seguito al programma Ipo delle società. Lo riferisce oggi il ministero della Cooperazione internazionale, secondo cui i lavori proseguiranno fino alla fine della settimana. La missione della Banca mondiale ha tenuto un workshop presso il ministero per discutere le caratteristiche generali più importanti e rafforzare gli sforzi congiunti nell'adozione delle migliori pratiche internazionali nella gestione dei beni di proprietà statale. Si è discussa la visione del governo egiziano sull'attuazione del documento sulla politica della proprietà statale, sul rafforzamento del ruolo del settore privato e l'identificazione dei migliori strumenti e programmi di finanziamento. Nel corso di un seminario sulla politica di distribuzione degli utili alle imprese statali e sulla sua importanza nell'attuazione della politica di proprietà statale sono stati presentati gli indicatori economici più importanti dell'economia egiziana, tra cui le entrate non fiscali provenienti dalle società statali. È previsto che la missione tenga una serie di riunioni tecniche e workshop con altre agenzie governative. L’Egitto ha finora raccolto 5,6 miliardi di dollari attraverso l’uscita totale o parziale di 14 società governative secondo il programma Ipo. (Cae)