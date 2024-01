Roma: saluti romani a Ponte Milvio prima del derby, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del derby tra Roma e Lazio allo stadio Olimpico un gruppo di tifosi avrebbe fatto il saluto romano in zona Ponte Milvio, prima della partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Sulla vicenda indaga la questura, che sta verificando i filmati. Inoltre, si sono registrate delle tensioni sugli spalti dell'interno dello stadio Olimpico prima della partita: mentre le squadre si riscaldavano in campo c'è stato un lancio di fumogeni tra opposte tifoserie. (Rer)