Siria: Resistenza islamica in Iraq attacca base Usa all'aeroporto di Qamishli

- La Resistenza islamica in Iraq, un0alleanza di milizie musulmane sciite sostenute dall’Iran, ha rivendicato oggi un attacco contro una base militare statunitense situata nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale di Qamishli, nel nord-est della Siria. In precedenza nella giornata, lo stesso gruppo aveva annunciato un attacco contro un'altra base americana nel giacimento di gas di Conoco, nella provincia orientale di Deir-ez-Zor. Attraverso un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa "Shafaq News", il gruppo ha dichiarato: "I combattenti della Resistenza Islamica hanno preso di mira la base di occupazione americana, situata a ovest dell'aeroporto di Al Qamishli, in Siria, utilizzando armi adeguate". (Res)