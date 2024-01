Energia: Libia, la potenziale chiusura dei siti produttivi specchio delle divisioni interne (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di greggio della Libia, pari a circa 1,2 milioni di barili al giorno, equivale a circa l’1 per cento della domanda globale di petrolio. Il paese ha prodotto 1,19 milioni di barili al giorno a novembre, secondo le stime dell’agenzia specializzata “Argus Media”. La Libia ha chiuso il 2023 con esportazioni petrolifere in aumento dell’8 per cento a dicembre, raggiungendo quota 1,05 milioni di barili al giorno. I carichi verso i mercati principali del Mediterraneo e dell’Europa nord-occidentale della Libia sono aumentati del 2 per cento rispetto a novembre, raggiungendo gli 829 mila barili al giorno del mese scorso, sostenuti da un aumento delle esportazioni verso Italia e Spagna. Sono aumentate anche le esportazioni verso l’Asia-Pacifico, mentre sono diminuite le spedizioni transatlantiche. (Res)