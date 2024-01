Ecuador: Casa Bianca, pronti a dare assistenza, invio militari Usa non è previsto per ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati per la recente escalation della violenza in Ecuador, alla luce degli scontri tra il governo e le bande criminali. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Condanniamo fermamente questi attacchi, e siamo pronti a prendere misure concrete per rafforzare la nostra cooperazione con il governo di Quito, sostenendo così la sicurezza della popolazione: al momento, tuttavia, non intendiamo inviare i nostri militari nel Paese”, ha detto, aggiungendo che per ora le autorità statunitensi non hanno avuto “conversazioni concrete” con le controparti in Ecuador su come potrebbe tradursi un rafforzamento della collaborazione. (Was)