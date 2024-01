Terna: concluso con successo lancio emissione obbligazionaria da 850 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha lanciato con successo in data odierna un’emissione obbligazionaria single tranche, in euro, a tasso fisso e per un totale di 850 milioni di euro. Lo riferisce terna in una nota. L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima superiore a tre volte l’offerta, è caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori. Il lancio del bond è stato realizzato nell’ambito del proprio Programma Euro medium term notes (Emtn), il cui ammontare complessivo è pari a Euro 9.000.000.000 e a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s e “(P)Baa2” da Moody’s. Il bond ha un valore nominale pari a 850 milioni di euro, una durata pari a sette anni e scadenza in data 17 gennaio 2031, pagherà una cedola annuale pari a 3,50 per cento per anno e sarà emesso a un prezzo pari a 99,385 per cento, con uno spread di 100 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 17 gennaio 2024. Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati dalla società guidata da Giuseppina Di Foggia per soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e a copertura delle esigenze del Piano industriale. Terna precisa che per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata - al momento dell’emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg stock exchange. L’operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners: Banca Akros, Bnp Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Imi – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc, Unicredit Bank Ag. (Com)