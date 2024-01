Milano: "Basta morti in strada", il presidio per i ciclisti vittime di incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di attivisti si è riunito in Viale Umbria, all'incrocio con con via Pistrucci, luogo dove questa notte Ivano Calzighetti, 37enne, è stato investito da un'auto. Uno striscione con scritto "basta morti in strada" campeggia sul gruppo. Gli interventi, oltre a ricordare i ciclisti che hanno perso la vita sulle strade della città, chiedono l’applicazione del limite di velocità a 30 chilometri all'ora. "Si tratta di violenza stradale, non sono incidenti fortuiti: Giuseppe Sala e Arianna Censi cosa stanno aspettando? Ci aspettiamo una presa di posizione da parte della Giunta per quanto riguarda la città 30?". Queste le parole con cui si è chiusa la serie di interventi dei partecipanti. (Com)