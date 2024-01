Egitto: delegazione a Washington per negoziati con Fondo monetario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione economica egiziana sta portando avanti colloqui positivi con il Tesoro statunitense e il Fondo monetario internazionale (Fmi) a Washington. Il ministero delle Finanze egiziano ha dichiarato che si sono svolte discussioni, definite “buone e positive”. Il ministro delle Finanze Mohamed Maait, la ministra della Cooperazione internazionale Rania Al Mashat e il governatore della Banca mondiale Hassan Abdullah hanno incontrato il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen per discutere le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale, soprattutto nelle circostanze eccezionali a cui sta assistendo l’economia globale. Yellen si è impegnata a sostenere l’economia e le riforme dell’Egitto in seguito a un incontro con i suoi alti funzionari finanziari a Washington martedì 9 gennaio, nel contesto delle discussioni sull’aumento del prestito di 3 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale al Cairo. Secondo il resoconto del ministero egiziano, Yellen ha affermato "il forte sostegno degli Stati Uniti all'Egitto e al suo programma di riforme economiche" e ha sottolineato l'obiettivo di rafforzare l'economia egiziana e sostenere una crescita globale e sostenibile. Le parti hanno espresso la loro aspirazione a promuovere le relazioni economiche tra i due Paesi in linea con la loro volontà di approfondire il partenariato strategico tra Egitto e Stati Uniti. La delegazione egiziana ha incontrato anche Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale, che su X (ex Twitter) ha scritto: "L'Fmi rimarrà un partner forte per l’Egitto nei momenti difficili". L’Egitto soffre già di elevati livelli di debito estero ed è stato gravemente colpito dalle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza, che minaccia le prenotazioni turistiche e le importazioni di gas naturale, nonché dai recenti attacchi alle navi nel Mar Rosso, che hanno avuto un impatto negativo sulle entrate del Canale di Suez. (Cae)