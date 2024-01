Gaza: l'Egitto smentisce di aver riscosso tasse aggiuntive a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Servizio statale di informazione egiziano (Ssi), Dia Rashwan, ha affermato che negli ultimi giorni alcuni media e social network hanno diffuso accuse sulla riscossione di tasse da parte dei viaggiatori al valico di frontiera di Rafah dalla Striscia di Gaza alle terre egiziane. "Queste accuse si basano su fonti sconosciute e individuali prive di documentazione", ha dichiarato. Rashwan ha negato categoricamente le accuse relative alla riscossione di tariffe aggiuntive da parte dei viaggiatori provenienti da Gaza e ha spiegato che vengono riscosse solo le tariffe ufficiali previste dalle leggi egiziane che regolano il funzionamento del valico di frontiera di Rafah, stabilite dall'Autorità dei porti terrestri, e che non è stato applicato alcun aumento. Rashwan ha aggiunto che dall'inizio dell'arrivo dei soccorsi, degli aiuti umanitari e del carburante ai palestinesi della Striscia di Gaza attraverso il porto di Rafah, il contributo dell'Egitto non è inferiore al 70 per cento. Attualmente arrivano più di 150 camion al giorno, inclusi 6 camion di carburante. Pertanto, non ha senso che l’Egitto, che cerca di alleviare le sofferenze dei palestinesi, aggiunga loro degli oneri in queste circostanze disastrose, come alcuni hanno cercato di promuovere negli ultimi tempi. (Cae)