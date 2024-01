Concorrenza: Salvini, buonuscita ad ambulanti e balneari per chi subentra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su ambulanti e balneari “è giusto ma bisogna riconoscere a chi ha investito dei soldi in quella bancarella o in quella spiaggia, chi subentra glieli riconosca, è ragionevole. Sono assolutamente per la competizione, l'importante è non lasciare dalla sera alla mattina gente che in quel posto ci ha investito per 30 anni”. A dirlo è stato il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a “Porta a porta” su Rai1. “Nessuna chiusura” ma “quello che mi sta cuore è che vengano tutelati gli investimenti ed i sacrifici fatti negli anni passati” e dunque “chi subentra” dovrebbe pagare una sorta di buonuscita per “non lasciare in mezzo alla strada gente” che in quella attività “ha investito”. (Rin)