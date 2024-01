Gaza: Casa Bianca, non abbiamo visto segnali di cooperazione tra Hamas e Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno visto segnali che lascino pensare ad una cooperazione militare in corso tra Hamas e la Corea del Nord, dopo che le autorità israeliane hanno accusato il movimento islamista palestinese di avere utilizzato armi fornite da Pyongyang durante il conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)