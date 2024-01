Ucraina: Sallemi (Fd'I), Pd si spacca su risoluzione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sei senatori del Partito democratico hanno votato a favore della risoluzione di maggioranza sull'Ucraina, il Pd si spacca al suo interno e siamo ovviamente contenti di questa scelta, ma non possiamo non osservare che in casa Pd vi sono acque agitate e che iniziano ad esserci evidentemente malumori sulla segreteria a guida Schlein, la cui linea filo grillina non paga". Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d'Italia in Senato, Salvatore Sallemi.(Rin)