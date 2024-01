Banco Bpm: conclusa emissione bond green senior non preferred da 750 milioni per investitori istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha portato a termine con successo una nuova emissione Green Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Lo riferisce Banco Bpm in una nota. Gli ordini sono stati superiori a 3,2 miliardi di euro, pari a quattro volte l'ammontare emesso e le richieste hanno coinvolto oltre 200 investitori. Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,537 per cento e paga una cedola fissa del 4,875 per cento. L'obbligazione è riservata agli investitori istituzionali. I proventi derivanti dall'emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel nuovo Green, Social and Sustainability Bonds Framework della Banca. Si tratta della seconda emissione, la prima in formato Green, nell'ambito del nuovo Framework. Con questa, sono otto le emissioni Esg finora collocate con una raccolta complessiva di cinque miliardi di euro. (Com)