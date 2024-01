Germania: Scholz incontrerà gli agricoltori domani a Cottbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, incontrerà domani a Cottbus rappresentanti degli agricoltori, che da giorni protestano in Germania contro i tagli ai sussidi al loro settore decisi dal governo federale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta della graduale abolizione delle sovvenzioni per il diesel a uso agricolo, che verrebbero cancellati entro il 2026. I contadini si preparano ad accogliere Scholz con una marcia su Cottbus di oltre 500 trattori e altri veicoli. (Geb)