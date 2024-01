Ue: Tajani, decisione su mia candidatura a elezioni europee dopo congresso Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, deciderà se candidarsi alle elezioni europee dopo il congresso nazionale di Forza Italia e la decisione su chi sarà il segretario del partito. Lo ha dichiarato lo stesso Tajani intervenendo su "Sky Tg24", in una puntata dedicata alle prossime elezioni europee. "Sarò senz'altro protagonista", ha spiegato Tajani. Sulla candidatura, "credo che ogni decisione dovrà essere presa dopo il congresso nazionale di Forza Italia, che eleggerà il nuovo segretario del nostro movimento politico. Quindi sarei scorretto, nei confronti dei delegati al congresso, se prendessi delle decisioni come segretario prima del congresso stesso", ha spiegato il vicepremier. "Comunque, se dovesse toccare a me rimanere alla guida di Forza Italia, ne parlerò con i nostri alleati. Io sono stato per cinque volte eletto al Parlamento europeo e la campagna alle elezioni europee mi entusiasma. Non vorrei per che un'eventuale candidatura mi portasse troppo lontano dall'impegno di ministro e di vicepresidente del Consiglio", ha poi aggiunto. "Comunque, candidato o no, sarò protagonista della campagna elettorale, perché abbiamo tante idee e tanti messaggi. Ribadirò che il voto per il Partito popolare europeo sarà il voto più utile da dare se si vuole stabilità, un governo serio, credibile e affidabile in Europa", ha poi detto Tajani. (Beb)