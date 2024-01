Ucraina: Tajani, Europa non deve disunirsi nel sostegno a Kiev durante campagna elezioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non deve disunirsi sull'Ucraina nel corso della campagna elettorale per le elezioni europee. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto su "Sky Tg24". "Mi auguro che non accada. Credo che si debbano trovare delle soluzioni e che si possano sempre trovare dei compromessi, come accaduto anche in passato, pensiamo all'ultima decisione sulle vicende migratorie", ha dichiarato il ministro. "Dobbiamo lavorare sul bilancio comunitario e sulla possibilità di continuare a sostenere l'Ucraina. Senza il sostegno occidentale l'Ucraina è destinata a soccombere di fronte alla Russia. Questo significa perdere la via della pace", ha aggiunto. "Noi sosteniamo Kiev perché vogliamo che ci sia un accordo di pace, ma se c'è un combattente molto più forte dell'altro ci sarà la vittoria di uno a danno dell'altro. E la sottomissione dell'Ucraina significa creare instabilità in tutta l'area, e sono preoccupato per quello che potrebbe succedere a Georgia e Moldova", ha affermato il ministro. (Beb)