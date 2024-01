Acca Larentia: Tajani, siamo partito antifascista, omicidi non giustificano apologia fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia prende le distanze dalle manifestazioni di Acca Larentia. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un intervento su "Sky Tg24". "Ci sono delle leggi che impediscono qualsiasi iniziativa fascista. Abbiamo detto che siamo un partito antifascista e prendiamo le distanze da queste manifestazioni", ha detto il ministro. "Prendere le distanze da queste manifestazioni e dire che il saluto romano è una manifestazione che ricorda tempi lugubri non giustifica chi ha commesso quell'atroce omicidio. Uccidere ragazzi davanti alla sezione di un partito, qualunque esso sia, è un atto criminale. Fu un omicidio efferato. Ricordare quelle vittime non significa fare apologia di fascismo e ha fatto bene il ministro Piantedosi a dirlo", ha poi aggiunto. "Ricordare quelle vittime dovrebbe portare a iniziative di pace e non a iniziative nostalgiche che ricordano momenti in cui la democrazia era bandita dal nostro Paese", ha concluso Tajani. (Beb)