Energia: Mcd presenta la "Guida al mercato libero", strumento per scelte ponderate

- Nel giorno in cui finisce il mercato tutelato del gas per circa cinque milioni e mezzo di utenti "non vulnerabili", il Movimento difesa del cittadino (Mdc), associazione a tutela dei consumatori, annuncia il lancio della sua ultima iniziativa: la "Guida al mercato libero dell'energia", uno strumento fondamentale destinato ai consumatori italiani in vista della completa liberalizzazione del mercato dell'energia. Questo cambiamento storico - informa una nota di Mdc -, che vedrà la fine del mercato tutelato per l'elettricità a partire dal primo luglio 2024 e una continua evoluzione per il settore del gas, rappresenta una svolta significativa per milioni di consumatori. Molti, infatti, si apprestano ad entrare per la prima volta nel mercato libero dell'energia. La Guida, meticolosamente elaborata sulla base dei contenuti forniti dal sito ufficiale dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) e aggiornata con le ultime disposizioni del decreto Energia del governo n. 181/23, offre informazioni chiave per comprendere e affrontare efficacemente questi cambiamenti. Con questo nuovo strumento, il Movimento difesa del cittadino mira a sostenere attivamente tutti i consumatori, con un'attenzione particolare ai clienti vulnerabili. L'obiettivo è fornire informazioni chiare e risorse pratiche per aiutare i cittadini a navigare con successo nel nuovo panorama dei mercati del gas e dell’energia elettrica. La "Guida al nercato libero dell'energia" testimonia l'impegno continuo del Movimento difesa del cittadino nel garantire che i consumatori siano informati, preparati e in grado di prendere decisioni ponderate in un mercato in rapida evoluzione. Infatti l’Associazione denuncia nuovamente la vera e propria giungla di offerte da parte dei circa 700 operatori del mercato e le numerose lamentele che pervengono ai propri Sportelli per le continue chiamate da parte di operatori del settore, spesso indesiderate o addirittura moleste. Mdc - conclude la nota - promuove l'importanza del rispetto della privacy dei consumatori e offre strategie per gestire e ridurre tali chiamate, inclusa la possibilità di iscriversi al Registro delle opposizioni. Per maggiori informazioni e per scaricare la Guida, ci si può collegare al seguente link https://www.difesadelcittadino.it/wp-content/uploads/2024/01/GUIDA-_compressed-1.pdf(Com)