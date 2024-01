Ue: Metsola ai cittadini europei, votate e non lasciate scegliere chi non vuole proteggere democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha esortato i cittadini europei ad andare a votare alle prossime elezioni europee. "Il nostro appello è di andare a votare, di scegliere, di non lasciare la decisione a chi non voterà per la protezione della democrazia", ha dichiarato Metsola nel corso di Generazione Europa, il programma di "Sky Tg24" in diretta da Bruxelles. "Alle prossime elezioni non si sceglieranno solo i 720 deputati europei, ma anche l'impatto sociale ed economico sulla vita dei cittadini europei", ha aggiunto la presidente del Parlamento europeo. (Beb)