Gaza: Blinken incontra Abbas, riprendono i colloqui mediati da Egitto e Qatar per rilascio ostaggi

- Al 96esimo giorno di guerra a Gaza, prosegue il tour diplomatico del segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, nella regione, nell’ambito degli sforzi profusi da Washington per scongiurare un allargamento regionale del conflitto. Dopo la sua visita in Israele, Blinken si è recato a Ramallah, in Cisgiordania, dove ha incontrato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, a cui ha ribadito il sostegno di Washington a “misure tangibili” per la creazione di uno Stato palestinese “accanto a quello di Israele, che vivrà in pace e sicurezza”. Durante l’incontro, il segretario di Stato ha discusso degli sforzi che Washington sta attuando per ridurre al minimo i danni civili nella Striscia di Gaza e per garantire l’accesso di aiuti umanitari. Il segretario ha poi affermato di aver "accolto con favore" la nomina dell’ex ministra olandese Sigrid Kaag, come nuova coordinatrice umanitaria a Gaza, a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della scorsa settimana. Blinken ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti ritengono che "tutti i fondi delle tasse dei palestinesi riscosse da Israele, dovrebbero essere trasferiti all’Anp", criticando, quindi, la decisione presa dal ministro della Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, che con l'inizio del conflitto si era rifiutato di stanziare tali fondi, accusando l'Autorità palestinese di sostenere gli "orribili massacri dell'organizzazione terroristica nazista Hamas". Durante il suo colloquio con Blinken, Abbas ha espresso il suo rifiuto categorico di un eventuale sfollamento dei cittadini della Striscia di Gaza da parte di Israele. “Non permetteremo che accada”, ha detto il presidente palestinese al segretario di Stato Usa. (segue) (Res)