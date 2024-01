Gaza: Blinken incontra Abbas, riprendono i colloqui mediati da Egitto e Qatar per rilascio ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tour diplomatico di Blinken in Medio Oriente sembra aver portato ad almeno alcuni dei risultati sperati. Sono ripresi infatti i colloqui sulla guerra nella Striscia mediati da Egitto e Qatar. Il coordinatore statunitense per il Medio Oriente, Brett McGurk, ha incontrato segretamente il primo ministro qatariota, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, per discutere degli sforzi per liberare gli ostaggi detenuti a Gaza e delle tensioni regionali, secondo quanto riferito dal sito di notizie “Axios”. Nel frattempo, il quotidiano libanese “Al Akhbar” ha reso noto che il capo dell’intelligence dell’Egitto, Abbas Kamel, è in contatto con i due movimenti palestinesi Hamas e Jihad islamica per discutere della ripresa dei negoziati su un accordo di scambio di prigionieri e ostaggi con Israele. Inoltre, due giorni fa, Kamel avrebbe ricevuto anche una delegazione israeliana per discutere di una "proposta modificata rispetto a quelle presentate in precedenza", contenente "nuove disposizioni relative alle tregue, agli aiuti e al meccanismo di scambio" dei prigionieri. Secondo la stessa fonte, Hamas ha declinato ogni proposta di negoziato che non contempli “richieste appropriate”. La ripresa dei colloqui per una tregua e lo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele arriva dopo la visita di Blinken nello Stato ebraico, a proposito della quale il premier israeliano, Benjamin Netanyanu, non ha rilasciato alcun commento. Dopo la tappa a Ramallah, il capo della diplomazia Usa si è recato a Manama, in Bahrain, dove è dislocata la quinta flotta della Marina statunitense. (segue) (Res)