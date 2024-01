Gaza: Blinken incontra Abbas, riprendono i colloqui mediati da Egitto e Qatar per rilascio ostaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte israelo-libanese, tuttavia, gli scontri non si sono fermati. Le Forze di difesa israeliane (Idf) continuano a colpire diversi obiettivi attribuiti al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah nel sud del Libano, al confine con Israele. Tra gli ultimi obiettivi colpiti, ci sarebbe anche un centro di comando del movimento filo-iraniano. Le Idf avrebbero anche colpito un sito di Hezbollah nella città di Naqoura - dove si trova il quartier generale della Forza di interposizione delle Nazioni Unite -, "da cui erano stati lanciati proiettili verso Israele". Nel frattempo, Hezbollah ha confermato la morte di un proprio membro in un presunto attacco israeliano nell'area di Hasbaya, un distretto nel sud del Libano. L'uomo ucciso è Nabegh el Kadri, conosciuto anche come "Abu Ali", originario del villaggio di Kfar Shouba, nei pressi delle Fattorie di Shebaa, territorio conteso tra Libano e Israele. Sono almeno 159 i membri di Hezbollah uccisi dalle Idf dall'8 ottobre 2023, quando sono iniziati gli scontri al confine israelo-libanese. (segue) (Res)