Gaza: Blinken incontra Abbas, riprendono i colloqui mediati da Egitto e Qatar per rilascio ostaggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono anche gli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi nel Mar Rosso. I ribelli hanno infatti condotto un attacco con missili e droni contro una nave statunitense nell'area, in risposta al raid “contro le nostre forze navali da parte delle forze nemiche statunitensi”, ha affermato il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, sul suo profilo X (ex Twitter). La notizia arriva dopo che la Marina militare degli Stati Uniti ha abbattuto 24 missili e droni lanciati dalle milizie yemenite verso navi commerciali in navigazione nel Mar Rosso. “Le Forze armate yemenite affermano che non esiteranno a rispondere in modo appropriato a tutte le minacce ostili nell'ambito del diritto alla legittima difesa del nostro Paese, del popolo e della nazione”, ha scritto Saree su X. Dallo scorso novembre, gli Houthi hanno iniziato a condurre una serie di attacchi contro diverse imbarcazioni in transito nel Mar Rosso, una delle rotte più importanti per il commercio mondiale, in risposta a quello che considerano un assedio contro la Striscia di Gaza ad opera di Israele. “Le Forze armate yemenite continuano a impedire alle navi israeliane o a quelle dirette ai porti della Palestina occupata di invadere il Mar Arabico e il Mar Rosso fino a quando non cesserà l'aggressione e non verrà tolto l'assedio ai nostri fratelli della Striscia di Gaza”, si legge nella nota del portavoce. In Siria, intanto, la Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie sciite filo-iraniane, ha effettuato un attacco con missili contro la base militare statunitense "Green Village", situata in prossimità del giacimento di gas di Conoco, nella campagna di Deir ez Zor, nell’est del Paese. (Res)