Piano Mattei: Boschi (Iv), Meloni cambia idea su tutto

21 luglio 2021

- "Anche sulle politiche energetiche continuano le giravolte di Giorgia Meloni. Quando era all'opposizione inveiva contro i nostri governi, votava a favore del referendum sulle trivelle per non aiutare 'le grandi lobby', chiedeva le dimissioni sulla vicenda Tempa Rossa, inchiesta che finì con un buco nell'acqua. Giorgia Meloni dell'opposizione chiese le dimissioni dell'intero governo Renzi, non perché avevamo sparato a qualcuno a capodanno, fatto fermare treni o divulgato documenti segreti, ma ci eravamo limitati ad attuare la politica di Enrico Mattei sull'energia, quella che oggi vuole attuare". Lo ha affermato la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi, durante la dichiarazione di voto, nell'Aula della Camera, sul decreto sul Piano Mattei. "La Giorgia Meloni dell'opposizione - ha proseguito la parlamentare - nel 2016 voleva lasciar affogare chi arrivava con i barconi. Fortunatamente quelle sono rimaste parole, che sono servite a vincere la campagna elettorale, e non sono mai state attuate. Ora che è al governo gli sbarchi irregolari sono triplicati rispetto a due anni fa. Quest'anno ha accolto più migranti irregolari di quelli del 2015 quando a palazzo Chigi c'era Renzi e Meloni gridava all'invasione. Oggi siamo contenti che anche su questo abbia cambiato idea e che parli di un piano sull'Africa, anche se dopo 16 mesi di parole e annunci abbiamo dubbi che faccia sul serio".(Rin)