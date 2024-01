Energia: Algeria, ministro Arkab riceve l'Ad di Eni Descalzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha incontrato oggi ad Algeri l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Durante l'incontro, riferisce un comunicato stampa, le parti hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione energetica tra Algeria e Italia, in particolare nei settori degli idrocarburi, dell'idrogeno e delle energie rinnovabili. Arkab ha confermato che i rapporti tra Sonatrach ed Eni sono storici ed eccellenti e che ci sono grandi opportunità per rafforzarli nel quadro degli accordi siglati tra le due società. Da parte sua, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Eni "ha auspicato di intensificare gli investimenti in Algeria, sottolineando che la società ha investimenti significativi nel Paese e che mira ad aumentarli in futuro". L'incontro si è focalizzato anche sull'attuale situazione del mercato internazionale del gas naturale e sulla sua evoluzione, nonché sulle opportunità di business e sulle prospettive di investimento future tra Sonatrach ed Eni. Al termine dell'incontro, conclude il comunicato stampa, le parti hanno espresso soddisfazione per la qualità dei rapporti tra Sonatrach ed Eni, in particolare nel contesto dei progetti attuali e futuri in Algeria e a livello internazionale. (Ala)