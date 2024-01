Animali: Biancofiore, ottima notizia ritiro patente per chi li abbandona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Plaudo al ministro Salvini e ai colleghi dell'Intergruppo amici degli animali per l'approvazione di un emendamento al Codice della strada, che prevede sanzioni fino al ritiro della patente di guida per chi abbandona il proprio animale. Si tratta di un provvedimento che il ministro Salvini mi aveva promesso la scorsa estate nel corso del mio question time sugli animali domestici al Senato, che oggi si tramuta in realtà con grande compiacimento di quei milioni di italiani che amano gli animali e ne posseggono uno. E' un passo importante, una importante attesa tendenza verso la previsione nel nostro ordinamento di punizioni severe contro la violenza sugli animali domestici, non più rimandabili visto anche quanto successo oggi a Palermo che fa provare orrore verso l'inumanità di un umano o sedicente tale". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie e segretario intergruppo animali e ambiente. "Auspico - aggiunge la parlamentare - che si possa incardinare al più presto il mio testo unico di riordino dei testi di legge e regolamentazione in materia di animali da affezione al Senato e quello sull'inasprimento delle pene che giace in commissione Giustizia alla Camera, che prevengano e pongano fine ai maltrattamenti e alle barbarie". (Rin)