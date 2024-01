Milano: la ferrovia tra Rogoredo e la Stazione di San Donato al Comitato di Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seduta odierna del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, è stata riesaminata la situazione della sicurezza sul territorio comunale di San Donato Milanese, già da tempo attenzionata dalla Prefettura, con particolare riferimento ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti che nell'ultimo anno ha interessato il tratto a ridosso della linea ferroviaria tra Rogoredo e la Stazione FFSS di San Donato e dei connessi episodi di micro criminalità accaduti in quel centro urbano. Particolare attenzione è stata posta anche ai numerosi attraversamenti dei binari ferroviari, soprattutto riguardanti la linea dell'alta velocità, da parte di tossicodipendenti che generano pericoli per la loro vita e per la regolare circolazione ferroviaria. Sono periodicamente svolti in quelle zone i servizi straordinari di controllo del territorio interforze (c.d. ad alto impatto) dedicate al ripristino delle condizioni di legalità e vivibilità degli spazi cittadini maggiormente degradati. Dallo scorso 1° ottobre sono stati effettuati 19 servizi straordinari di controllo dedicati solo a tale area, durante i quali gli operatori in campo (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) hanno controllato 4.500 soggetti. Di questi 61 sono stati denunciati e 11 arrestati. (segue) (Com)