Milano: la ferrovia tra Rogoredo e la Stazione di San Donato al Comitato di Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inoltre controllati 21 esercizi pubblici e 700 veicoli. L'efficacia di tali operazioni è stata anche testimoniata dal competente Ufficio dell'Azienda di Tutela della Salute, impegnato nei servizi di aggancio dei tossicodipendenti, che ha evidenziato, pur con le difficoltà afferenti all'indirizzamento di tali soggetti verso percorsi di cura, un dimezzamento delle presenze nella zona in questione. Nell'ottica di porre in essere una strategia unitaria incentrata su una pluralità di graduali azioni tra loro concorrenti, accanto al rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati già assicurati dalle Forze dell'Ordine, a cui si aggiungerà il supporto della Polizia Locale, il Comitato ha disposto il potenziamento degli strumenti di difesa passiva al fine di impedire lo scavalcamento verso l'area ferroviaria ed evitare il rischio di attraversamento dei binari e una maggiore collaborazione con i comitati dei cittadini per la condivisione delle attività preventive e repressive in essere, consolidando ulteriormente il rapporto con le Istituzioni. (Com)